Homem é morto a golpes de faca na região da perna em Parauapebas

Um homem, não identificado, foi assassinado com golpes de faca na região das pernas, na noite da última sexta-feira (22), na Rua Santo Antônio, no Bairro Rio Verde, em Parauapebas. As informações preliminares são de que a vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal, mas evoluiu para óbito assim que chegou à unidade. A motivação do crime não foi esclarecida.

A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia e, em seguida, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). Os agentes estão investigando o caso para localizar o autor do crime.