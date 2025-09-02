Homem é morto a facadas pela companheira em Igarapé-Açu

Josias Lima de Nazaré, de 34 anos, foi morto a facadas pela companheira na madrugada de segunda-feira (1º/9), na casa do casal, localizada na Rua da Assembleia, no bairro Base, em Igarapé-Açu, município no nordeste do Pará. A suspeita, Patrícia Ferreira da Silva, alegou às autoridades que esfaqueou o companheiro por conta de ele ter a agredido com socos na região da costela.

A PM foi acionada ao caso por volta das 5h35. Ao chegarem no endereço, os militares encontraram a mulher bastante ensanguentada. Ela se entregou aos policiais e deu detalhes do ocorrido.

Segundo o relato de Patrícia aos militares, o irmão de Josias ainda bateu nela com socos e chutes após ela ter esfaqueado o companheiro. O homem esfaqueado chegou a ser socorrido em estado grave até o Hospital Municipal de Igarapé-Açu. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

A mulher foi conduzida até a delegacia. Inicialmente, ela foi presa em flagrante pelo crime de homicídio. No entanto, a Justiça determinou a soltura dela.

Em sua decisão, o juiz de direito Cristiano Magalhães Gomes disse que há indícios de que Patrícia era agredida por Josias. E, tendo em vista o histórico de violência doméstica que já havia sido documentado, há a possibilidade de que o caso se trate de legítima defesa.

“A conduzida apresentava lesões corporais compatíveis com situação de conflito, conforme consignado no auto de exame de corpo de delito, corroborando a versão de que teria agido em repulsa a injusta agressão”, afirma o magistrado.

Por conta disso, o juiz Cristiano determinou o relaxamento da prisão de Patrícia e que os elementos colhidos durante a investigação sejam analisados pelo Ministério Público para o oferecimento de denúncia ou requerimento de arquivamento do caso.