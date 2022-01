Homem é flagrado pichando caixa d´água de São Brás, em Belém

Um homem foi flagrado pichando a caixa d'água da Cosanpa, que fica no bairro de São Brás, em Belém, no final da manhã desta terça-feira (25). Policiais militares passavam pelo local e então pararam para aguardar e capturar, em flagrante, o rapaz.

[instagram.com=CZKD3P4KaSt]

Pichações são crimes ambientais e contra o patrimônio, mas com flagrantes muito raros. Geralmente, os casos ocorrem à noite ou de madrugada, com pouco movimento e poucas testemunhas. Mas dessa vez o pichador era audacioso e resolveu agir em plena luz do dia.

Rapidamente, uma "plateia" se formou para acompanhar o desfecho da história.