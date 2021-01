Homem é flagrado levando maconha, cocaína e crack em embarcação

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (26) por militares da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar (12ª CIPM), em Oriximiná, no Baixo Amazonas, após ser flagrado transportando cerca de três quilos de entorpecentes, em uma embarcação vinda de Santarém.

Os militares chegaram ao barco por denúncias apontando um homem transportando drogas numa embarcação que chegou a Oriximiná. Ao chegarem no porto, os agentes da segurança pública fizeram um cerco e conseguiram deter o suspeito de tráfico.

Com ele foram encontrados dois quilos de maconha, meio quilo de pasta base de cocaína e meio quilo de crack, totalizando cerca de três quilos de entorpecentes. O homem foi preso em flagrante e levado, junto com todo material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil de Oriximiná, para as medidas legais de praxe.