Homem é flagrado bêbado em motocicleta e vai preso em Castanhal

Um homem flagrado dirigindo sob efeito de bebida alcoólica foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste domingo (29) no município de Castanhal, no nordeste paraense. O flagrante ocorreu durante ronda na BR-316 km 52, por voltas das 21 horas, quando a equipe da PRF avistou uma motocicleta que, além do condutor, transportava mais duas pessoas de forma irregular. O envoldi não teve a identidade revelada.

Iniciada a fiscalização do veículo, foi possível notar sinais visíveis de embriaguez no condutor. Convidado pelos agentes a realizar o teste de alcoolemia, foi constatado o teor de 0.53 miligramas de álcool, o que é configurado como crime de embriaguez ao volante.

Diante das informações obtidas, o condutor foi autuado, inicialmente, por conduzir o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Vale lembrar que o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro diz que "conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência" é passível de pena de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.