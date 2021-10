Homem é executado na sala de casal que havia acabado de conhecer

Um casal de Parauapebas viveu uma situação que mais parece ter saído de um trailer de suspense policial. Os dois assistiram à execução de uma pessoa que haviam acabado de conhecer, na sala da própria casa. A vítima, identificada apenas pelo prenome de Thiago, foi alvejado por três tiros disparados por um criminoso que chegou em uma moto. O crime ocorreu por volta das 19h30 da última quarta-feira (27), no bairro Rio Verde. As informações são do portal Carajás Notícias.

A vítima havia acabado de chegar na residência do casal quando dois homens em uma motocicleta estacionaram e anunciaram um assalto. O garupa, que segundo testemunhas estava sem capacete, desceu da moto e disparou três vezes contra Thiago, fugindo em seguida e sem nada levar, dele ou da casa. O rapaz morreu no local.

Informações levantadas pela polícia indicam que a vítima não residia nas proximidades e nem era conhecida da vizinhança. O dono da casa relatou à polícia que havia encontrado Thiago pela primeira vez quatro dias antes do crime, em um bar próximo de sua casa. Ele estava buscando por alguém que pudesse lavar suas roupas e perguntou se a esposa da testemunha não aceitaria o serviço.

Os dois foram então até a residência do casal, onde Thiago deixou a roupa que deveria ser lavada. Na noie da última quarta, a vítima retornou ao mesmo bar e encontrou o dono da casa. Mais uma vez os dois saíram juntos do local e foram até a residência do casal para buscar a roupa lavada. Enquanto o homem entrou para falar com a esposa, Thiago ficou parado na sala da casa, momento exato em que os criminosos chegaram.

A Polícia Militar acionou a Divisão de Homicídios e o Instituto Médico Legal, que fez a remoção do corpo. Até a tarde desta quinta-feira (28) a vitima permanecia sem a identificação completa na sede do órgão. As investigações prosseguem para tentar descobrir a motivação para o crime.