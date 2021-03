Homem é executado com um tiro na cabeça, no Tapanã

Um homem identificado como Emanoel Farias Modesto foi assassinado com um tiro no início da manhã desta sexta-feira (12), no bairro do Tapanã, em Belém. A Polícia Civil ainda investiga as motivações do crime, que possui características de uma execução. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.

Segundo testemunhas, a vítima foi morta por volta das 6h, na passagem 10 de Dezembro. Emanoel foi abordado por um homem que sacou uma arma de fogo e fez um único disparo, fatal, na região da cabeça. Ele não resistiu ao ferimento e morreu na hora, sem chance de socorro.

O Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves foi acionado por volta das 7h. De acordo com o perito Ivanildo Rodrigues, o projétil que atingiu a vítima foi dividido em vários fragmentos durante o disparo. "A arma pode ser tipo caseira ou cano longo com cano cortado. Foi provavelmente um tiro, mas que projetou uns cinco 'balins' que penetraram a cabeça da vítima", explicou.

Ainda de acordo com o perito, a família de Emanoel informou que ele estaria há pouco tempo em Belém, e que teria vindo de São Paulo. "Segundo informações, ele era viciado e chegamos a encontrar um cigarro, ainda não sabemos de que natureza", concluiu Rodrigues.

A polícia ainda realiza diligências para identificar o autor do crime. Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

