Homem é executado com ao menos cinco tiros

Alex de Souza Dantas, de 41 anos, foi executado a tiros na noite desta quinta-feira, 10, na alameda Água Cristal, em frente ao canal de mesmo nome, no bairro da Marambaia, em Belém.

O crime aconteceu por volta de 21h, em frente a um pequeno estabelecimento comercial. De acordo com informações de testemunhas que preferiram não se identificar, por receio de represálias, Alex estava bebendo na companhia de um amigo quando foi abordado por atiradores, com pelo menos cinco tiros. Ele caiu de bruços na calçada. O amigo dele conseguiu escapar dos executores.

A autoria do crime, entretanto, ainda é um mistério. Alguns moradores do entorno disseram que Alex foi assassinado por criminosos que chegaram ao local em um carro de cor prata. Outros, entretanto, afirmaram que os assassinos teriam cometido o crime em uma motocicleta. A falta de detalhes do crime, segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, se deve ao medo que a população tem de conceder informações e sofrer retaliações ou intimidações, já que a localidade é considerada zona vermelha, de alta periculosidade.

Ainda conforme os PMs, os esclarecimentos de casos assim, com escassez de informações em razão da "lei do silêncio" que impera nessas localidades, geralmente vão surgindo nos dias posteriores ao crime por meio de denúncias anônimas, que podem ser feitas através do Disque-Denúncia 181.

Familiares de Alex informaram à polícia que ele era usuário de drogas, mas não souberam dizer se havia recebido ameaça de morte, possuía dívida com o tráfico de drogas ou alguma inimizade que pudesse apontar para as possíveis motivações do homicídio. Vizinhos, no entanto, comentaram que além do vício em drogas, Alex também vendia pequenas quantidades de entorpecentes pelo bairro. Populares também disseram que na maior parte do tempo, entretanto, a vítima costumava ser uma pessoa prestativa, que fazia "bicos" para sobreviver. De acordo com a PM, além da dependência química, Alex tinha histórico de envolvimento com a criminalidade.

O corpo da vítima foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) no final da noite. A autoria e a motivação do crime será investigada pela Divisão de Homicídios.