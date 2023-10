Homem é executado a tiros na área rural de Altamira

Um homem, identificado como Wares Tchanclei Costa da Silva, foi executado a tiros durante a madrugada da última quinta-feira (5), na área rural de Altamira, sudoeste do Pará. O crime ocorreu na Comunidade dos Quatro Bocas, na Gleba Assurini. De acordo com informações de testemunhas, os suspeitos já teriam chegado atirando contra a vítima em sua própria residência. Com informações do site Confirma Notícia.

Uma equipe da Delegacia de Homicídios de Altamira foi até o local juntamente com a Polícia Científica para fazer a perícia e remoção do corpo da vítima. Ainda segundo as pessoas que presenciaram o fato, uma mulher também foi atingida pelos disparos na região do braço. Ela foi socorrida e encaminhada para um hospital em Altamira.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o crime e identificar os possíveis atiradores, que até o momento, não foram localizados. Denúncias que possam ajudar a polícia nas investigações podem ser repassadas aos números 181 ou 190, sem a necessidade de se identificar.

De acordo com a PC, a vítima deixou esposa e filhos. Ele seria um dos sobreviventes da chacina que aconteceu no antigo Centro de Recuperação Regional de Altamira, em 2019. Wares da Silva teria passagens pela delegacia, incluindo homicídio.