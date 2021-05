Homem é executado a tiros dentro de casa, no bairro Maguari, em Benevides

Aerton Vidal Fontenele, de 41 anos, foi assassinado a tiros no início da noite desta quinta-feira (27), no bairro Maguari, em Benevides, Região Metropolitana de Belém (RMB). A motivação do crime ainda está sendo investigada, mas a Polícia Militar acredita que o homem tenha sido vítima de uma execução. Ninguém foi preso.

Testemunhas disseram aos policiais que Aerton foi morto por volta das 19h. Ele estava em sua residência, na rua Paulo Artur, acompanhado da esposa, quando bateram na porta. A mulher abriu e dois homens invadiram o imóvel e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que morreu na hora.

No total, pelo menos três pessoas participaram da ação criminosa. Dois homens entraram e executaram a vítima, enquanto um terceiro ficou do lado de fora da residência, dando suporte para a fuga, em uma motocicleta. O trio conseguiu fugir e ainda segue sendo procurado.

A esposa de Aerton contou às autoridades que ele já havia sido preso pelo crime de tráfico de drogas, e que havia sido solto recentemente. A polícia ainda investiga se a motivação do crime tem ligação com o tráfico.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionado e uma equipe foi enviada ao local para fazer a perícia e a remoção do corpo. A Polícia Civil também se deslocou até a cena do crime para dar início às investigações.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização dos suspeitos podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.