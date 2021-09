Homem é espancado até a morte em Oriximiná

Na madrugada desta segunda-feira (6), um homem, identificado apenas como “Lourão”, foi espancado até a morte, no município de Oriximiná, oeste do Pará. De acordo com a guarnição que atendeu a ocorrência, o crime teria sido praticado por quatro indivíduos.

Antes de ser atacada, a vítima estaria bebendo em um bar de propriedade de um homem identificado como Júnior, segundo a Polícia Militar. Ao sair do local, por volta de 1h da madrugada, “Lourão” teria sido seguido por quatro suspeitos, que o agrediram com uma estaca e uma cadeira de ferro, próximo da casa da vítima, localizada no bairro Bela Vista.

Duas testemunhas teriam presenciado o crime e acionaram a PM. Um suspeito identificado por moradores do local ainda foi preso em flagrante e apresentado na Unidade Integrada de Polícia (UIP) de Oriximiná.

O preso não informou, porém, a motivação do crime, afirmou a polícia. Mas, com base no relato dele, a polícia procura identificar os outros três envolvidos. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Bombeiros civis estiveram no local do crime e removeram o corpo de “Lourão” para o necrotério do Hospital Municipal de Oriximiná, onde foram realizados os procedimentos necessários.