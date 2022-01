Homem é esfaqueado e morto durante briga após a virada do ano, em Itaituba

O ano começou violento para os moradores do distrito de Crepurizão, em Itaituba, sudoeste do Pará. Na manhã de sábado (1º), um homem identificado como Cleberson Lobato de Oliveira, de 29 anos, foi esfaqueado até a morte durante uma briga. A principal suspeita de cometer o crime é Dimanei da Silva Oliveira, 30. Ela recebeu voz de prisão e foi conduzida para a 19ª Seccional de Polícia Civil.

De acordo com apuração do portal Plantão 24 Horas News, a polícia informou que o crime aconteceu por volta das 7h30. Uma guarnição da Polícia militar foi acionada por populares, que informaram que na rua principal estava havendo uma briga na qual os envolvidos já estariam em "vias de fatos".

A polícia foi até o local informado e constatou que Dimanei Oliveira, natural do Estado do Amazonas, esfaqueou Cleberson Oliveira na região da coxa. A vítima ainda chegou a ser socorrida e encaminhada para o posto de saúde do distrito, mas não resistiu aos ferimentos e já chegou morto à unidade.

De posse das informações, os policiais fizeram diligências e conseguiram localizar a suspeita. Ela recebeu voz de prisão e foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil de Itaituba, onde foram realizados os procedimentos cabíveis, e se encontra à disposição da Justiça.