Homem é encontrado morto na BR-316, em Benevides, na manhã desta segunda

Um homem foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira (17/01), na rodovia BR-316, em Benevides, Grande Belém. Há sinais de que ele foi assassinado a tiros. O corpo está perto de um carro que está fora da pista, na grama, no perímetro do quilômetro 28. Policiais civis, militares e a Polícia Científica do Pará foram acionados para os primeiros levantamentos sobre o que pode ter ocorrido e identificação da vítima.

Matéria em atualização, acompanhe!