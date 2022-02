Homem é encontrado sem cabeça e enrolado em plástico na Terra Firme

O corpo de um homem foi encontrado dentro de uma casa, no bairro da Terra Firme, nesta terça-feira (15). A vítima estava dentro de uma casa, no Conjunto Liberdade 2, em uma área de ocupação conhecida como "Abrigo". Policiais civis e agentes da Polícia Científica do Pará foram ao local para iniciar a invstigação sobre caso.

O "Abrigo" é uma área de difícil acesso e foi desafiadora para que os agentes de segurança pública chegassem ao local. A identidade da vítima é desconhecida ainda. Os primeiros levantamentos apontam que o corpo estava enrolado em saco plástico e amarrado. O imóvel aparentemente estava abandonado.

Como apontam os agentes da Polícia Científica, o corpo da vítima foi encontrado decapitado.

Matéria em atualização, acompanhe!