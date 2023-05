Homem é encontrado morto dentro da casa dele, na ilha de Outeiro

O corpo de Edson Fernandes de Araujo foi encontrado, na noite de quarta-feira (17), na ilha de Outeiro, em Belém. O corpo foi encontrado, já em avançado estado de decomposição, na casa do próprio homem, na travessa Bariloche, no bairro Água Boa. O caso é investigado pela delegacia do distrito da capital paraense.

Vizinhos sentiram um forte cheiro vindo da casa. E, ao entrar no imóvel, encontraram o homem morto. Segundo as primeiras informações, o homem era conhecido por vender amendoins na praia e morava sozinho. Ele não foi identificado.

Até o momento, não há informações sobre a possível causa da morte do homem. "A Polícia Civil informa que o caso é investigado pela delegacia de Outeiro. O corpo de Edson Fernandes de Araujo foi encontrado em estado avançado de decomposição. Diligências são realizadas para coletar mais informações sobre o caso", disse a PC em nota enviada à redação integrada de O Liberal.