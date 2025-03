Homem é encontrado morto com mão amarrada na zona rural de Óbidos

Um homem identificado como Anderson da Costa Brito, de idade desconhecida, foi encontrado morto na terça-feira (4) na comunidade Igarapé-Açu, zona rural de Óbidos, no oeste do Pará. O corpo estava em estado avançado de decomposição e com uma das mãos amarradas com uma corda.

Segundo informações da Polícia Civil, a área onde o corpo foi localizado, a aproximadamente 70 km da sede do município, é conhecida por ser frequentada por usuários de drogas.

O delegado Victor Cohen informou à imprensa de Santarém que o caso está sendo investigado. Como o corpo já estava em avançado estado de decomposição, não foi possível identificar, por análise visual, possíveis lesões que tenham sido a causa da morte.

O corpo foi encaminhado ao hospital para a realização de exame necroscópico, que deve esclarecer as circunstâncias da morte.

Quem tiver informações que ajude a polícia a elucidar o caso pode repassar do disque-denúncia, por meio do número 181. A ligação é gratuita com anonimato garantido.