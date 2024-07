Homem é encontrado com vida após desaparecer na mata em Monte Alegre

O trabalhador Claudenir Canuto dos Santos foi localizado com vida na quarta-feira (17/07), após passar quatro dias desaparecido em uma área de mata densa, na área rural de Monte Alegre, oeste do Pará. Conforme as informações iniciais, o homem teria tido um surto psicótico e entrou no matagal. Os familiares relataram que Claudenir disse estar tendo visões de porcos selvagens e indígenas.

Claudenir foi encontrado por volta de 13h, na região da Serra do Jauari por uma uma equipe do 4° Grupamento de Bombeiros Militar (4° GBM), de Santarém, que realizou uma ação conjunta com o Batalhão Gurupatuba e da Defesa Civil Municipal. Ele estava bastante debilitado e recebeu os primeiros socorros ainda no local, antes de ser encaminhado para um hospital em Monte Alegre.

O trabalhador desapareceu no sábado (13) e um irmão dele e um colega de trabalho informaram a situação para a Polícia Militar. Os conhecidos informaram que Claudenir trabalhava na comunidade Novo Horizonte, no ramal do Rabo Assado, e apresentou surtos psicóticos. Ele estaria tendo visões de porcos selvagens e indígenas.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que um Boletim de Ocorrência de Desaparecimento foi registrado na Delegacia de Monte Alegre.