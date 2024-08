Homem é encontrado após ficar três dias perdido em mata de Itaituba

Um homem chamado Joaquim Pereira da Silva Filho, de 59 anos, foi encontrado na manhã de domingo (11/08) após passar três dias desaparecido em uma área de mata no município de Itaituba, sudoeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima teria se perdido ao entrar no ramal do farturão, na comunidade Novo Horizonte, na sexta-feira (9/08). Várias pessoas da comunidade e familiares da vítima auxiliaram o Corpo de Bombeiros nas buscas.

O homem foi encontrado por volta de 11h e estava debilitado devido ao tempo que ficou na mata. Joaquim precisou ser carregado em uma rede, pois não conseguia andar, e foi levado até uma residência próxima, onde recebeu água e alimentação. Logo depois, foi encaminhado ao Hospital Municipal para receber atendimento médico.

As buscas por Joaquim começaram por iniciativa da comunidade, que foi informada pela família do homem sobre o caso. Apesar do susto, o homem está bem e não corre risco de vida. Ele deve continuar recebendo os devidos atendimentos no hospital até se recuperar do período sem água e comida.