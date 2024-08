Homem é detido com cocaína ao trafegar na contramão em Marabá

Ítalo Oliveira Batista foi detido na noite de quinta-feira (22), em Marabá, no sudeste do estado, com uma quantidade de drogas, após ser flagrado pilotando uma motocicleta na contramão. O flagrante ocorreu na altura da Folha 32, no bairro Nova Marabá, o que chamou a atenção de uma guarnição da Polícia Militar.

A abordagem ocorreu por volta das 19 horas, momento em que os policiais encontraram três porções de cocaína, totalizando seis gramas, em posse de Ítalo. O homem foi conduzido à delegacia, onde prestou depoimento. Segundo informações da polícia, Ítalo alegou que a droga seria para uso pessoal.

A reportagem solicitou mais informações à Polícia Civil e aguarda retorno.