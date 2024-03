Homem é denunciado por ameaça e PM descobre suposto ritual satânico, no Marajó

Um homem foi encaminhado para a delegacia, na noite de quinta-feira (29), após ser denunciado por ameaçar os vizinhos, em Portel, no Marajó. No entanto, a Polícia Militar também vai apurar indícios de um suposto ritual satânico, pois encontrou na residência do suspeito objetos manchados com sangue que pode ser humano.

Segundo o portal Notícias Marajó, não há informações de feridos ou vítimas humanas e as investigações devem apurar de quem é o sangue encontrado nos itens encontrados. Tudo ocorreu após vizinhos do suspeito acionarem a polícia para informar que foram ameaçados e que o homem ainda estava depredando o patrimônio das pessoas, pois teria jogado garrafas de vidro contra os denunciantes e a casa deles.

Os relatos policiais dão conta que ao chegarem na casa do suspeito o encontraram bastante alterado e agressivo. O homem precisou ser algemado pois queria agredir os agentes. Na ação os PMs perceberam gotas de sangue no local e verificaram que não pertencia ao suspeito. Ao entrar nos cômodos, relataram que lá ocorria um suposto ritual satânico.

Segundo a informação, a equipe se deparou com uma folha de papel com um pentagrama desenhado, com o número 666 escrito e com cruzes invertidas pintadas no papel, além de gotas de sangue. No topo da página estava escrito “Satan”. Também havia outras folhas com descrição como se fosse um ‘pacto’, onde o homem pedia a morte de pessoas e em troca daria a alma. Nos papéis estava uma assinatura feita com sangue. No quarto também tinha uma carcaça de cabeça de animal com chifres, aparentemente de um bode.

Na parte de trás da casa estavam eletrodomésticos quebrados. Os vizinhos informaram que viram a mãe do homem saindo do local transtornada e desesperada. Os agentes procuraram pela mulher nos hospital da cidade, mas não a encontraram. A mulher foi encontrada horas depois e foi até a delegacia esclarecer que saiu da casa após uma discussão com o filho. Ela não apresentava ferimentos. A prática do ritual, em si, não é crime e o suspeito foi detido sob a acusação de ameaçar os vizinhos.

Em nota, a Polícia Civil informou que "as vítimas das ameaças não quiseram registrar boletim de ocorrência contra o homem, que foi liberado". Equipes da delegacia de Portel apuraram o suposto ritual.