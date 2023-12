Homem é baleado no peito e morre sentado em cadeira em Tucuruí

Um homem identificado como Pedro de Jesus, de idade não informada, morreu após ser baleado na madrugada desta sexta-feira (22), na Rua João Pessoa, bairro Jardim Colorado, em Tucuruí, no sudeste do Estado. Segundo a polícia, o autor do tiro foi Jeferson Costa, que fugiu após o crime. A vítima foi alvejada no peito e morreu sentada em uma cadeira, próximo de uma residência.

Apurações feitas pelo portal Gazeta do Pará dão conta de que o motivo para o crime teria sido um desentendimento entre os dois, mas, a polícia não confirmou essa informação. Também não se sabe qual a natureza da relação entre vítima e executor.

Uma guarnição do 13º Batalhão de Polícia Militar (13º BPM) foi acionada por vizinhos de Pedro de Jesus por volta de 1h30, minutos após o crime. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a encaminhar uma equipe ao local, mas a vítima já estava morta. A Polícia Civil de Tucuruí está investigando o caso.