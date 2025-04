Homem é baleado em tentativa de homicídio no bairro da Marambaia, em Belém

Um homem, identificado como Diego Uriel, foi baleado em uma tentativa de homicídio na madrugada deste domingo (20), no bairro da Marambaia, em Belém. Conforme as informações iniciais, dois homens em uma moto teriam desferido os tiros contra a vítima. O crime foi registrado no Canal Água Cristal, próximo à Ponte da União, área considerada de alta periculosidade pelas forças policiais.

As informações iniciais da polícia são de que a vítima seria dependente química e estaria na área tentando comprar entorpecentes, quando foi surpreendida pelos suspeitos. Pessoas que moram na área acionaram uma ambulância para socorrer a vítima, que foi encaminhada para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. O estado de saúde de Diego seria considerado grave devido aos tiros terem atingido a região da cabeça. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde da vítima após dar entrada no hospital.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima caída na via e muito sangue no local. Pessoas que presenciaram o caso relataram que Diego seria morador de um imóvel localizado em uma rua próxima ao local. Não há mais informações sobre quem é o autor dos disparos ou mais detalhes sobre os atiradores. “A Polícia Civil informa que apura as circunstâncias da tentativa de homicídio. A vítima foi encaminhada para atendimento médico. Testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou a PC.