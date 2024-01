Homem é baleado em praça pública de Murinin, em Benfica

Um homem, identificado como Jackson Clayton Pantoja da Silva, foi baleado em uma tentativa de homicídio na noite de domingo (14), na praça do Murinin, em Benevides, região Metropolitana de Belém. Segundo as informações iniciais, a vítima estaria conversando na Avenida Martinho Monteiro quando o crime ocorreu.

De acordo com a Polícia Militar, os disparos teriam atingido a região da cabeça e do tórax de Jackson. Ele foi socorrido por populares e familiares que presenciaram a situação e o encaminharam para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua. A vítima estaria em estado grave quando deu entrada no local. Não há informações sobre a situação de saúde de Jackson. No local do crime, populares relataram que os disparos teriam partido de homens que chegaram em um carro branco, no entanto todas das circunstâncias do caso serão investigadas pela Polícia Civil.

A PM do 39º BPM informou que continua apurando o que teria motivado a tentativa de homicídio e quem seriam os autores. No local, devido ao medo, poucos detalhes sobre o ocorrido foram repassados às autoridades policiais.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Murinim trabalham para identificar e localizar os envolvidos na tentativa de homicídio. A vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde.