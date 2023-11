Homem é baleado ao sofrer atentado em padaria de Parauapebas

Wallace Vital Capim, de 24 anos, sofreu um atentado, na tarde desta quinta-feira (2), dentro de uma padaria, localizada na Rua A, no Bairro Primavera, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Ele foi baleado três vezes: um disparo atingiu a perna, o outro no abdômen e o terceiro local atingido não foi informado. A ação foi rápida e gravada por uma câmera de um circuito interno de vigilância do local. O suspeito de cometer o crime, identificado como Benedito Anderson Garcia da Trindade, fugiu. As informações são do Portal Pebão.

Benedito usava boné, camisa vermelha listrada, bermuda jeans e sapatos também vermelhos. Pela gravação do estabelecimento, é possível ver Wallace no caixa de compras. De repente, o suspeito entra na panificadora de maneira despretensiosa e, ao virar em direção à vítima, ele aponta um revólver e efetua os tiros.

Ao ser baleado, o rapaz corre dentro da padaria com a mão na costela, onde o tiro teria pegado. A atendente, ao ver todo crime, se assusta e vai ao chão. Benedito foge logo em seguida.

Wallace foi socorrido às pressas e encaminhado direto para o bloco cirúrgico de um hospital. Ele tinha três passagens pela polícia, mas as autoridades não confirmaram se isso pode ter relação com o ataque.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.