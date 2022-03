Homem é assassinado na travessa Liberato no Guamá nesta noite de sexta-feira (4)

A Polícia Científica acaba de confirmar o homicídio de um homem na travessa Liberato de Castro com a Passagem Sururina, no bairro do Guamá, em Belém. O crime mobilizou dezenas de curiosos e a Polícia Militar já está na área junto com equipes da Polícia Civil.

As informações apuradas pela polícia é de que homens dispararam contra a vítima de dentro de um carro, e ela não resistiu, morrendo de imediato.