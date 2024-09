Homem é assassinado na noite desta segunda (2), no bairro do Marco

Um homem identificado como Heleno Gaia Oliveira foi assassinado na noite desta segunda-feira (2/09), na Vila São Francisco, localizada na rua Jabatiteua, bairro do Marco, em Belém. Equipes da Polícia Militar estão no local.

De acordo com informações do Centro Integrado de Operações (Ciop), o crime ocorreu no início da noite, mas ainda não há muitas informações sobre o fato, apenas que a vítima foi atingida com vários disparos e veio a óbito ainda no local.

A equipe de reportagem esteve no local do crime e obteve informações de que Heleno não morava na vila, estava apenas passando uma temporada na casa de um parente. Ele estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

Moradores informaram que a casa foi invadida por homens armados e que estes teriam disparado cinco tiros. Heleno ainda teria tentado fugir, mas, foi atingido pelos projéteis e morreu no local.

Equipes da Polícia Militar foram chamadas para atender a ocorrência. Mais detalhes em instantes.