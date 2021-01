Homem é assassinado durante corrida de aplicativo em Marabá

Um homem foi assassinado e outro ferido dentro de um carro de aplicativo por volta das 20h30 desta segunda-feira (11), em Marabá, sudeste paraense. O caso ocorreu no final da Rua das Cacimbas, em uma ocupação urbana chamada Campo Verde, no bairro Amapá.

O sobrevivente se chama Pedro Freire Mendes e era o motorista do veículo. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Moradores da região disseram que Mendes foi atingido com um tiro no rosto. Ainda assim, ele conseguiu pedir aos moradores que acionassem o Samu.

De acordo com a Polícia Militar, a informação que chegou aos policiais foi de que o veículo estava parado apenas com o motorista e o passageiro e que uma terceira pessoa entrou no carro. Mas não se sabe se era o início ou o final da corrida. Este terceiro elemento teria atirado no passageiro e no motorista.

Uma irmã da vítima fatal confirmou a versão de que o criminoso estava dentro do carro e efetuou os disparos. Por outro lado, a Polícia informou que o acusado tinha passagens na polícia por furto, inclusive uma no estado do Piauí.

Moradores das imediações onde o crime ocorreu disseram que mototaxistas e motoristas de aplicativo não gostam de pegar corridas para aquela área, principalmente à noite, devido à falta de iluminação pública. E que agora, depois desse crime, será mais difícil ainda.

A vítima fatal, executada com um tiro na cabeça, foi identificada como Moisés Amorim Andrade e havia completado 40 anos no último dia 8. Ele morava no bairro Liberdade, também na Cidade Nova.