Homem é assassinado a tiros por dupla de moto em Santarém

Beneval Monteiro dos Reis foi assassinado a tiros na noite de sábado (19) em frente à casa onde morava na rua dos Cravos, bairro São Cristóvão, em Santarém, oeste do Pará. Testemunhas relataram para a polícia que dois homens em uma motocicleta se aproximaram da vítima e desferiram mais de cinco disparos.

Os relatos de testemunhas são de que Beneval havia acabado de chegar em casa e estava sentado em uma cadeira na calçada. Os dois assassinos na moto Bros, de cor preta, passaram de motocicleta. O garupa teria sacado a arma de fogo e feito os vários disparos.

Moradores do local correram para socorrer a vítima e acionaram a Polícia Militar. Uma ambulância do Samu também foi chamada, mas os socorristas somente constataram o óbito quando chegaram ao local. De acordo com a PM, inicialmente a denúncia relatava que o caso se tratava de uma troca de tiros. No entanto, quando os agentes chegaram ao endereço, encontraram a vítima morta.

A Polícia Científica também esteve no local e realizou a remoção do corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML). Ainda segundo as informações policiais, Beneval já havia sido alvo de uma tentativa de homicídio no dia 08 de abril de 2024, quando foi alvejado de raspão nas costas.