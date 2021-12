Homem é assassinado com 15 tiros na região da cabeça na comunidade Canaã, em Marituba

Equipes da Polícias Civil e Militar tentaram, mas não conseguiram identificar a vítima executada com 15 tiros, todos na região da cabeça, por volta das 19h15, deste domingo (12). Até o encerramento do trabalho pericial no local do crime, nenhum familiar compareceu embora algumas pessoas tenham dito à polícia, que a vítima morava na área de invasão no entorno da comunidade Canaã. O homem não portava nenhum documento de identidade.

Conforme a apuração dos policiais civis e militares, o crime aconteceu na avenida principal, a via Jesus Salvador, da localidade de Canaã. Na rua mal iluminada, poucos moradores se aproximaram das equipes de polícia para acompanhar os trabalhos de perícia e remoção do corpo, como é comum em locais de crimes por diversos bairros da Região Metropolitana de Belém (RMB).

Conforme levantamento dos policiais do 21º Batalhão de Polícia Militar (21º BPM) e das equipes das polícias civis tanto de Marituba quando da sede da Delegacia de Homicídio, em Belém, a vítima estaria vendendo entorpecentes na rua principal quando um carro branco se aproximou e de dentro do veículo atiraram contra ela, várias vezes, num total de 15 disparos na região da cabeça.

O perito criminal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, João Elias, informou que a PC investiga se a vítima tinha passagem pela polícia. Foram 15 tiros na região da cabeça, a informação é de que ele era traficante, até agora não apareceu nenhum familiar dele, mas a informação que temos é de que ele é morador da região", afirmou.