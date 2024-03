Homem é agredido em frente a um hospital em Juruti; entenda

Em um vídeo que teria sido gravado na noite de sábado (30), um homem é mostrado em momento de agressão por parte de um oficial de segurança pública, segundo aponta a vestimenta do agressor. A ocorrência foi no município de Juruti, oeste do Pará, em frente ao Hospital de Juruti.

Informações atestam que a vítima de agressão por parte de um policial militar buscava informações sobre o estado de saúde de um familiar internado na unidade de saúde, quando teria acontecido um desentendimento com um funcionário. A Polícia Militar, então, teria sido acionada para “acalmar os ânimos”.

Dois integrantes da guarnição teriam conseguido conversar e orientar o homem, mas outro policial foi de encontro à vítima e iniciou agressões, pegando uma bicicleta e jogando contra o homem, que também recebeu tentativa de aplicação da técnica de imobilização conhecida como “mata-leão”.

As imagens causaram revolta em internautas nas redes sociais.