Homem desaparecido em área de mata é resgatado em Placas, no oeste do Pará

Um homem de 41 anos, identificado como Deusane Sampaio, foi encontrado com vida na manhã da última sexta-feira (16) após ter desaparecido em uma área de mata próximo ao município de Placas, na região oeste paraense. De acordo com informações do 69º Pelotão Destacado de Placas, pertencente à 17° Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Rurópolis, o homem estava desaparecido há mais de 48 horas, após ter saído de uma fazenda onde estava trabalhando.

O resgate iniciou por volta das 8h de sexta-feira, quando a guarnição seguiu em direção ao Travessão 224 Norte, área rural de Placas, para chegar à fazenda onde o homem desaparecido estava trabalhando com mais três pessoas em serviços braçais, a 62 quilômetros da área urbana. Deusane Sampaio teria saído do local do acampamento em direção ao Rio Tutuí, área de matagal, charco e lamaçal, e de difícil acesso.

Após horas de buscas, os policiais encontraram um boné da vítima, que foi localizada às margens do outro lado do rio. O homem estava debilitado, sem roupas e com sinais de hipotermia. Os primeiros socorros foram prestados no local e, em seguida, Deusane foi encaminhado ao Hospital Municipal de Placas para ficar em acompanhamento médico. Moradores da área ajudaram a carregar o homem, que estava sem forças para caminhar.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com as Polícias Militar e Civil do Pará solicitando atualizações sobre o caso e aguarda um retorno.