O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem desaparece ao entrar no rio Xingu, na orla de Altamira

O caso foi registrado na tarde de domingo (18)

O Liberal
fonte

Homem desaparece ao entrar no rio Xingu, na orla de Altamira. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado como Denilton Silva Souza, de 49 anos, desapareceu após entrar nas águas do Rio Xingu, na orla de Altamira, no sudoeste do Pará. O caso ocorreu no fim da tarde de domingo (18). As buscas continuam na manhã desta segunda-feira (19).

Segundo as informações iniciais, equipes do 9° Grupamento de Bombeiros Militar (9° GBM) foram acionadas por moradores que estavam no local e avistaram a vítima entrando no rio. As buscas iniciaram ainda na noite de domingo. No entanto, o homem não foi localizado.

Por fatores de segurança da equipe e limitações técnicas diante da pouca iluminação, a operação precisou ser interrompida. Porém, já na manhã desta segunda-feira (19/1), estão sendo realizadas varreduras na área onde Denilton foi visto pela última vez. Conforme as testemunhas, o homem teria chegado ao local de bicicleta. Ele deixou o veículo no local e entrou no rio, mas não teria retornado.

O trecho do rio onde ocorreu o desaparecimento é considerado perigoso e acumula registros de afogamentos. Somente no ano passado, ao menos cinco pessoas morreram na mesma área. Por conta do histórico de acidentes, o município já adotou medidas de controle, incluindo regras específicas para o funcionamento da praia, na tentativa de reduzir o número de ocorrências.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Corpo de Bombeiros e aguarda o retorno.

