Homem desaparece ao entrar no rio Xingu, na orla de Altamira

Um homem identificado como Denilton Silva Souza, de 49 anos, desapareceu após entrar nas águas do Rio Xingu, na orla de Altamira, no sudoeste do Pará. O caso ocorreu no fim da tarde de domingo (18). As buscas continuam na manhã desta segunda-feira (19).

Segundo as informações iniciais, equipes do 9° Grupamento de Bombeiros Militar (9° GBM) foram acionadas por moradores que estavam no local e avistaram a vítima entrando no rio. As buscas iniciaram ainda na noite de domingo. No entanto, o homem não foi localizado.

Por fatores de segurança da equipe e limitações técnicas diante da pouca iluminação, a operação precisou ser interrompida. Porém, já na manhã desta segunda-feira (19/1), estão sendo realizadas varreduras na área onde Denilton foi visto pela última vez. Conforme as testemunhas, o homem teria chegado ao local de bicicleta. Ele deixou o veículo no local e entrou no rio, mas não teria retornado.

O trecho do rio onde ocorreu o desaparecimento é considerado perigoso e acumula registros de afogamentos. Somente no ano passado, ao menos cinco pessoas morreram na mesma área. Por conta do histórico de acidentes, o município já adotou medidas de controle, incluindo regras específicas para o funcionamento da praia, na tentativa de reduzir o número de ocorrências.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Corpo de Bombeiros e aguarda o retorno.