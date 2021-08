Homem com tornozeleira eletrônica é morto em Marituba

Um corpo foi achado no final da manhã desta quinta-feira, 19, em Marituba, município da Região Metropolitana de Belém.

De acordo com informações do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, o cadáver estava na rua Uriboca Velha, perto da passagem São Cristovão, um região com acesso pela A rodovia PA-483, oficialmente conhecida como a Alça Viária do Pará.

Ainda de acordo com CPCRC, o homem morto usava uma tornozeleira de monitoramento eletrônico do sistema prisional, mas nem o nome e nem a causa da morte foram divulgados até o momento.