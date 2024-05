Homem com deficiência é preso por roubo e extorsão em Castanhal

Mateus Vieira Moraes foi preso nesta quarta-feira (29), em Castanhal, nordeste paraense, pelos crimes de roubo e extorsão majorados. O mandado de prisão preventiva havia sido expedido pela 1ª Vara Criminal de Castanhal e foi cumprido pela equipe de policiais civis da 12ª Seccional de Castanhal.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu na madrugada de 28 de março de 2023, no bairro Imperador, naquele município. Na ocasião, ​Mateus e outros suspeitos armados invadiram uma residência, rendendo todas as pessoas que estavam no imóvel. Sob ameaças, os criminosos subtraíram jóias, dinheiro e celulares, além de forçarem uma das vítimas a realizar transferências de valores utilizando seu smartphone.

As investigações da Polícia Civil indicaram que Mateus Vieira Moraes foi um dos principais idealizadores da ação criminosa. Segundo a polícia, ele desempenhou a função de coletar informações sobre as vítimas, facilitando a execução do crime.

Mateus foi encaminhado para a unidade policial e colocado à disposição da Justiça. As investigações da Polícia Civil continuam na tentativa de esclarecer todos os detalhes sobre o crime, bem como localizar e prender outros possíveis envolvidos.