Homem com 10 prisões anteriores é capturado pela Polícia Civil em Abaetetuba

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (21), Tiago Almeida Sacramento, conhecido como “Thiaguinho”, acusado de uma série de crimes patrimoniais em Abaetetuba, no nordeste do Pará. A prisão ocorreu por volta das 11h, na rua Sandoval, no bairro Algodoal.

Segundo a polícia, “Thiaguinho” possui um extenso histórico criminal e já havia sido preso dez vezes por delitos semelhantes. As diligências começaram no dia 19 de agosto, após registros de crimes ocorridos em diferentes pontos da cidade.

De acordo com as investigações, ele é apontado como autor de um roubo majorado em uma residência no bairro São João, do furto qualificado de duas grades de inox no bairro Centro, além de uma tentativa de furto em um estabelecimento comercial na Praça do Barco.

Durante a abordagem, o suspeito confessou ter furtado as grades, avaliadas em R$ 1.500, e revelou quem seria o receptador, permitindo a recuperação dos objetos.

Na delegacia, ele foi reconhecido por vítimas do roubo e da tentativa de furto, que compareciam para registrar ocorrência. Após os procedimentos, foi lavrado o auto de prisão em flagrante, e o investigado será transferido para o Sistema Penitenciário.