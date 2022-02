Homem bebe com amigo, vai pescar e é encontrado morto em igarapé de Marituba

O cadáver de um homem de 41 anos foi encontrado boiando em um igarapé, no bairro Parque Verde, em Marituba, região metropolitana de Belém. A vítima foi achada morta pelo proprietário do terreno, por volta das 15h, mas a remoção do corpo só foi acionada horas depois, já durante a noite desta sexta-feira (11). Ele ainda não teve a identidade informada pelas autoridades policiais.

Segundo informou a Polícia Científica do Pará (PCP), o proprietário do terreno pelo qual passa o igarapé teria ido alimentar os cachorros no quintal quando avistou o corpo e tomou as devidas providências para a remoção ao Instituto Médico Legal.

Testemunhas relatam que o homem e o dono da casa bebiam juntos. Em determinado momento, a vítima saiu para pescar, na hora da chuva e depois foi encontrado já sem vida. Não há informações se ele foi atingido por um raio, se algum animal o puxou para dentro da água ou se ele apenas se afogou após ter ingerido bebida alcoólica. Ele costumava pescar no local para conseguir alimento para a família.

A vítima deixa esposa e dois filhos.