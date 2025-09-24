Homem armado com faca invade casa e tenta assaltar família em Itaituba

Um homem invadiu a casa de uma família durante uma tentativa de assalto em Itaituba, no sudoeste do Pará. O caso ocorreu nas primeiras horas de terça-feira (23), na 36ª Rua, no bairro Santo Antônio. Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito abre o portão e entra na residência. Segundo as informações iniciais, as vítimas foram ameaçadas.

O suspeito entrou na casa por volta de 6h24, em posse da arma branca. As informações iniciais são que os moradores estavam na sala aguardando um carro de aplicativo e foram surpreendidos pelo homem que inicialmente teria pedido café na porta da casa. Apesar da recusa, ele entrou no imóvel e, em seguida, anunciou o assalto, exigindo que fosse entregue um celular. As testemunhas disseram que o suspeito estaria na companhia de um segundo suspeito, que ficou aguardando do lado de fora do imóvel.

Conforme o Portal Plantão 24hrs, as vítimas relataram que o suspeito teria agido de maneira agressiva, chegando a enforcar e agredir uma das mulheres. Em meio ao desespero, houve luta corporal entre a vítima e o assaltante, enquanto outro familiar correu para pedir ajuda. Após a situação, o suspeito teria fugido do local.Não há confirmação se o homem conseguiu roubar algum objeto das vítimas. O caso deverá ser investigado pelas autoridades policiais.