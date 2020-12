Helicóptero supostamente a serviço da polícia do Maranhão faz pouso forçado em Limoeiro, no Pará

A polícia, em Limoeiro do Ajuru, na região nordeste do Pará, relata que a aeronave, de prefixo PR-EBF, estava com dois tripulantes. Eles teriam se identificado como empregados de uma empresa prestadora de serviços à polícia do estado do Maranhão (MA), com aluguel de aeronaves.

O caso aconteceu por volta das 19h30 deste sábado (12). A equipe da Redação Integrada do Grupo Liberal está em contato com as Assessorias de Imprensa das Polícias Civil e Militar no Pará, em busca de mais informações sobre o caso.

Moradores de Limoeiro do Ajuru disseram ter tomado grande susto com o barulho e a proximidade do helicóptero, que teria feito voos rasantes sobre casas de uma área residencial, aparentemente, buscando um local para pousar.

Há relatos de pessoas apontando que a aeronave parecia sem direção e ainda que ela teria feito um sobrevoo rente às residências por cerca de 10 minutos até pousar no pátio da escola municipal Vereador Abelardo Leão.

A descida do helicóptero na área de moradias chamou a atenção, acionada a polícia conduziu os dois ocupantes da aeronave à Delegacia de Polícia, para explicações sobre as eventuais manobras arriscadas que colocaram em risco a vida da vizinhança.

O sargento PM Messias comandou a guarnição que atendeu a demanda e informou que os dois tripulantes afirmaram trabalhar para a empresa L SUL, que aluga a aeronave para a polícia do Maranhão, e também presta serviço de manutenção às aeronaves do estado do Pará.

Ainda segundo o sargento PM, os dois homens informaram à polícia que o helicóptero vinha da cidade de Altamira, no sudoeste do Pará, em direção ao estado do Maranhão, mas por causa do mal tempo e por ser a viagem a noite, eles decidiram pousar em Limoeiro do Ajuru.

O sargento também informou que a aeronave e os ocupantes foram detidos e os homens estão proibidos de levantar voo, até que as informações sejam verificadas, desde as circunstâncias do ocorrido ao próprio prefixo da aeronave, e a identificação, de fato, da empresa proprietária do helicóptero.

Ainda segundo a polícia, o assalto ao Banco do Brasil no município de Cametá, no nordeste paraense exige alerta da polícia, no Pará, pois que os assaltantes supostamente ainda estão na região de mata na região do Baixo Tocantins, e a polícia segue realizando incursões na área.

O militar não descartou a possibilidade de aeronaves serem articuladas pelos criminosos em uma fuga, por isso, todas as precações devem ser tomadas.