Guichê é arrombado dentro do Terminal Rodoviário de Belém

Um guichê de venda de passagens foi arrombado, à luz do dia, dentro do Terminal Rodoviário de Belém. O crime ocorreu no último domingo, 25, por volta das 16h30. O boletim de ocorrência foi registrado na última terça-feira, dia 27. No documento, o relator destaca que o criminoso teria roubado uma quantia de R$8 mil mediante arrombamento do cofre do local e mais R$700,00 entre cédulas menores e moedas. Além disso, o acusado também furtou o celular da empresa, cortou os cabos da sirene e tentou cortar o cabo de conexão entre o guichê e a empresa de segurança.

De acordo com um funcionário do local, que preferiu não ser identificado, não há testemunhas que possam ajudar na solução do caso. "Domingo o guichê é fechado, mas mesmo assim tem gente no terminal. Tem muita circulação de pessoas. Lá os seguranças dizem que não viram nada, nem ninguém entrar. Agora solicitamos as imagens do Terminal, porque a de dentro do box não tinha luminosidade", conta. Esta foi a segunda vez, em pouco mais de um ano, que o local foi assaltado. Segundo ele, o criminoso é o mesmo da primeira vez. "Temos as imagens e foi a mesma pessoa da primeira vez. Ali como entra todo mundo, é difícil saber quem são as pessoas corretas e incorretas", detalha.

O funcionário diz ainda que o local sofre com o descaso e falta de investimento tanto em estrutura quanto na segurança de passageiros e funcionários. "Infelizmente não fazem nada no terminal. Não tem investimento. Só fazem reparo", pontua.

RESPOSTA

A Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (SINART), que administra o terminal da capital paraense, informou em nota que "mantém segurança eletrônica interna monitorada 24h no Terminal Rodoviário, zelando pela segurança tanto dos passageiros, como dos funcionários que transitam diariamente pelo local". A empresa também ressaltou "que a responsabilidade da segurança do local é realizada conjuntamente com os responsáveis pelos guichês que devem manter os cuidados necessários básicos para minimizar os sinistros ocorridos. Isto é, cabe à empresa responsável, zelar pelo espaço locado, garantindo que no guichê haja funcionários capacitados para atender a demanda habitual e segurança interna básica para o seu regular funcionamento".

"Infelizmente, o que vem ocorrendo são desídias constantes pelos responsáveis do guichê que deixam vultuosas quantias depois de encerrado o expediente, ocasionando furtos, roubos e demais ilícitos que geram infortúnios como o ocorrido recentemente. Registra-se, por fim, que a empresa terceirizada de vigilância e monitoramento do guichê furtado foi acionada, compareceu no local e não apontou qualquer tipo de anormalidade e sequer foi informado ao Terminal Rodoviário sobre o acionamento do sistema de alarme interno".

A empresa reiterou ainda "o caso já está sendo investigado pelas autoridades competentes, inclusive com a disponibilização de imagens e vídeos do ocorrido que demonstram, inconteste, que a empresa administradora do Terminal tomou todas as medidas de segurança no local". O documento é assinado pelo advogado Otavio Melo, do Escritório Leite e Cardoso.