Grupo suspeito de tráfico de drogas troca tiros com a PM; um homem foi preso

Um homem sem nome divulgado foi preso em flagrante, na última terça-feira (15), com 79 porções de drogas e uma arma de fogo, às margens do rio Paranacuera, na zona rural do município de Igarapé-Miri, nordeste paraense. Um grupo de outros suspeitos por tráfico de drogas também estava no local e, antes de fugir, trocou tiros com agentes da Polícia Militar (PM).

A ação da PM foi realizada em parceria com a Polícia Civil do Pará. Contou com militares da Companhia Independente de Polícia Fluvial (CIPFlu), Batalhão de Ações com Cães (BAC), 31º Batalhão de Polícia Militar (31º BPM) e equipes da Polícia Civil do Estado.

Como a polícia encontrou os suspeitos?

Os agentes de segurança pública foram até uma residência às margens do rio Paranacuera para verificar uma denúncia de tráfico de drogas. Ao chegarem no local, os policiais foram recebidos com tiros por um grupo de pessoas que tentava fugir para a mata.

Um dos suspeitos foi capturado e com ele os agentes encontraram um revólver, 47 papelotes de oxi, 28 papelotes de maconha, quatro porções de crack, 35 gramas de cocaína e sete munições.

Segundo informações divulgadas pela PM, o suspeito e os itens apreendidos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.