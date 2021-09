Grave acidente entre carreta e caminhão causa congestionamento de três quilômetros na BR-316

Um grave acidente parou o trânsito na rodovia BR-316, nos limites da região metropolitana de Belém, nesta sexta-feira, 17. Uma carreta que transportava cal se chocou com um caminhão na altura do município de Benevides, por volta de 1h da madrugada. Doze horas depois, ainda havia um congestionamento de cerca de três quilômetros na rodovia federal.

A colisão foi tão forte que o veículo que se choc por trás ficou completamente destruído, e às 13h, o veículo retorcido ainda estava no canteiro. Inacreditavelmente, o condutor da carreta saiu do acidente com apenas um arranhão.

“Deus é comigo”, enfatizou o mineiro Raimundo Basílio, que saiu de Belo Horizonte para entregar uma carga nos portos de Barcarena. “Esse acidente tem várias horas. Tinha um caminhão aqui, parado, fazendo reparos e sem nenhuma sinalização. Eu vim e bati por trás, infelizmente. Você pode ver que eu não me machuquei, só aqui na perna mesmo. Me arranhei no momento que fui descer”, explicou o caminhoneiro, feliz por ter escapado com vida.