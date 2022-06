Grande Belém registra 4 homicídios em intervalo de 5 horas neste fim de semana

De acordo com informações do Instituto Médico Legal (IML), entre sábado e domingo, 18 e 19, pelo menos quatro homicídios foram registrados na Região Metropolitana de Belém. Os horários de acionamento do IML revelam que as mortes foram notificadas em um intervalo de 5 horas.

O primeiro acionamento ocorreu sábado, às 22h55, tratando de um duplo homicídio em Ananindeua, bairro Centro. Até o momento não há identificação dos corpos.

O segundo registro foi às 2h53 de domingo, cuja vítima seria um homem, morto por arma de fogo na Rua Tiradentes, entre a Avenida Visconde de Souza Franco e a Travessa Quintino Bocaiúva, no bairro do Umarizal, em Belém.

O terceiro homicídio foi notificado no bairro da Condor, na Rua Nova II, esquina com Apinajés, atrás do Batalhão do Corpo de Bombeiros. O crime também teria sido executado por meio de arma de fogo.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil para apurar mais detalhes sobre os crimes. A matéria segue em atualização.