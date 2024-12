Granada é encontrada na véspera do Natal no bairro da Condor

Uma granada foi encontrada na noite de terça-feira (24/12), véspera de Natal, no bairro da Condor, em Belém. Por volta das 23h, o trecho da travessa Apinagés e as ruas dos Tembés e Lauro Malcher foi interditado pela Polícia Militar (PM). Os moradores foram obrigados a entrar em suas residências, comércios fecharam e as festas foram interrompidas.

O artefato estava enrolado em um uniforme amarelo similar ao utilizado por internos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Os agentes de segurança do Esquadrão Antibombas e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foram acionados para retirar a possível granada.

Em um vídeo, um agente utilizando roupa e material especial recolhe o artefato e coloca em um carro do esquadrão. A possível granada estava na calçada no meu do passeio público próximo a uma das casas. Ninguém ficou ficou ferido.

A redação integrada de O Liberal solicitou resposta aos órgãos de segurança para confirmar se o artefato era realmente uma granada, qual a relação com internos da Seap e como seguem as investigações sobre o caso. O espaço segue aberto.