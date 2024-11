Garimpo ilegal em Unidade de Conservação Federal é fechado no sudeste do Pará

Um garimpo ilegal de extração de ouro foi fechado e vários equipamentos foram destruídos dentro de uma floresta, em área próxima à Vila Sansão, em Parauapebas, no sudeste do Pará. A ação foi realizada na terça-feira (26/11), durante a Operação Guarda-chuva VI, coordenada pelo ICMbio e integrada por Ibama, Polícia Federal e Força Nacional. O intuito é combater o crime ambiental e proteger a Unidade de Conservação Federal APA do Igarapé Gelado.

Durante a operação, foram inutilizados 18 motores estacionários, duas escavadeiras hidráulicas, quatro motocicletas e mais de dez acampamentos dentro da mata. Segundo a PF, o garimpo estava em funcionamento mas, ao perceberem a aproximação da operação, os trabalhadores fugiram do local.

Os maquinários destruídos eram utilizados em extração ilegal de ouro na região da Floresta Nacional de Carajás. Os responsáveis pelos crimes poderão responder por usurpação de matéria-prima da União e extração de recursos minerais sem autorização.

Segundo as autoridades policiais, a desmobilização das extrações ilegais de ouro e cobre é de importante para o meio ambiente, pois as atividades ilegais de garimpo têm afetado diretamente a bacia hidrográfica do rio Itacaiúnas, pela contaminação com mercúrio e movimentação de maquinários que degradam a floresta de carajás.