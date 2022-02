Garimpeiros são espancados, feitos reféns e roubados em Itaituba, no sudoeste do Pará

A Polícia Militar informou que os crimes aconteceram na manhã deste sábado (19), por volta das 10h. Uma quadrilha formada por nove homens armados invadiu o Garimpo Independência, em Itaituba, sudoeste do Pará. Esse grupo bateu em garimpeiros, roubou dinheiro, ouro, pertences pessoais e ainda fez alguns garimpeiros e respectivos familiares de reféns por quase uma hora. Com informações do site Giro Portal.

Segundo a PM de Crepurizão, em apoio aos militares do Garimpo São Raimundo, a polícia tomou conhecimento da sucessão de crimes pelo gerente do Garimpo Independência, Marcos Alberto Tiecher, de 41 anos. Foi Marcos quem informou que homens usando vestimentas de garimpeiros e encapuzados invadiram o garimpo já citado.



Os relatos apontam que o grupo armado com revólveres 38, pistolas 9 mm e espingardas de calibres 12 e, ainda, rifle, teria agredido fisicamente vários trabalhadores e roubado cerca de 220 gramas de ouro e quase R$ 15 mil em espécie.

Os assaltantes também levaram joias, relógios, telefones de aparelhos celulares, comida, roupas, redes, cobertores e até repelentes e pilhas. Após, os bandidos tomaram destino, até então, ignorado.

Um dos reféns, identificado como Valdanes de Jesus Martins Chagas, de 36 anos, foi atingido superficialmente com disparos de arma de fogo, mas não corre risco de morte.

Militares de vários postos policiais realizaram incursões no perímetro do garimpo e região. Até o fechamento desta matéria, nenhum dos homens havia sido detido e os trabalhos da PM para localizar os assaltantes continuam.