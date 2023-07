'Galo Cego' é morto em ação policial em Tucuruí; comparsa foi preso

Um homem, identificado apenas como Julielson, conhecido pelo apelido de “Galo Cego”, foi morto em uma ação policial, na tarde desta quarta-feira (26), em Tucuruí, município no sudeste do Pará. O comparsa dele, reconhecido como Fabrício Nascimento, era foragido de Goianésia do Pará e foi detido após o suposto confronto. Os dois estariam envolvidos, possivelmente, em assaltos na região. As informações são do Portal da Cidade de Tucuruí.

Tudo começou quando uma vítima dos supostos roubos de “Galo Cego” e Fabrício entrou em contato com a Polícia Militar e deu detalhes das características da dupla. A partir daí, os militares iniciaram diligências para localizar e prender os envolvidos.

No bairro Alcobaça, uma viatura avistou os dois homens. Eles perceberam a presença da PM e, aparentemente, iniciaram uma troca de tiros. Durante o suposto confronto, Julielson foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Ele morreu ainda no local. A polícia capturou Fabrício logo em seguida.

Com a dupla, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 e os pertences das vítimas que haviam sido roubadas. Entre os itens recuperados estavam dois aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro que havia sido levada durante o assalto a uma mercearia local. O corpo de “Galo Cego” foi removido pela Polícia Científica.