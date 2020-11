Funcionário da prefeitura é preso por distribuir gasolina em troca de votos

Um funcionário da Prefeitura Municipal de Vigia foi preso em flagrante por distribuir combustível para eleitores em troca de votos. O acusado foi detido no domingo (15) pelo Ministério Público Eleitoral, por meio do promotor eleitoral auxiliar, Hélio Rubens Pinho Pereira, que atua na 8ª Zona Eleitoral. O homem não teve a identidade divulgada, mas era conhecido como "Maleiro".

De acordo com o Ministério Público, o funcionário distribuía tickets nos quais estava escrito o nome da coligação "Unidos por Vigia" e o valor que seria repassado a cada eleitor, que variava entre R$ 10 e R$ 20.

O crime foi descoberto pelo próprio promotor que percebeu uma movimentação suspeita em um posto de gasolina da cidade e resolveu apurar os fatos. No local, Pereira confirmou o ato criminoso e, com o apoio da Polícia Militar e do assessor, Allan Rodrigo Dias Mesquita, efetuou a prisão do acusado.

O funcionário foi autuado conforme art. 299 da Lei de Crimes Eleitorais (oferecer vantagem em troca de voto) e os fatos encontram-se sob investigação da Polícia Civil.