Fuga de táxi resulta em colisão, tiroteio e morte

Policiais da Ronda Tática Metropolitana (Rotam) se depararam com uma atitude suspeita, na madrugada deste domingo (25), no bairro do Jurunas. Ao perceberem um táxi em alta velocidade resolveram fazer a abordagem e, na ação, o jovem Daybson José dos Santos teria apontado um revólver calibre 32 em direção à polícia, no que teria resultado em disparos dos policiais. Daybson foi atingido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Terra Firme, mas não resistiu.

De acordo com informações dos policiais da viatura 4314 da Rotam, por volta de 2h, a equipe estava em ronda pelo bairro do Jurunas e percebeu um táxi em alta velocidade. A equipe resolveu verificar do que se tratava e, na avenida Roberto Camelier, no bairro do jurunas, próximo a passagem Santa Terezinha, o carro acabou colidindo com um muro.

Na ocasião, as pessoas que estavam no veículo saíram correndo e Daybson estaria armado com um revólver calibre 32. Os policiais relataram que para conter o rapaz efetuou disparos. Daybson foi atingido e levado para a UPA da Terra Firme, mas não resistiu.

Na unidade policial, a equipe apresentou Vanessa Almeida Silva e mais o material apreendido como o revólver calibre 32, uma munição, um celular, uma bolsa com uma quantia em dinheiro e uma bolsa com documentos. Os policiais informaram que as vítimas compareceram na unidade policial e foi realizado o flagrante de roubo.