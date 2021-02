Fragmentos de satélite caem em cidade paraense neste domingo (31); veja o vídeo

O Corpo de Bombeiros do Pará confirmou a queda de fragmentos de um satélite ou sonda espacial neste domingo (31) numa área de estrada entre os municípios de Jacareacanga e Itaituba, no sudoeste estadual. Não há informações sobre vítimas feridas ou fatais. O próprio CMB confirmou a queda do objeto, mas ressaltou que nem chegou a ser acionado para o atendimento da demanda.

A Redação Integrada busca mais informações sobre o acidente. Em geral, objetos espaciais caem quando entram na atmosfera da Terra. Isso ocorre com objetos pequenos, pedaços de foguetes ou mesmo de satélites, que viajam a velocidades muito altas, acima de 25 mil km/h, no entanto, a resistência do ar gera atrito e, por consequência, eleva a temperatura, o que faz com que esses objetos se desmanchem. Mas são acidentes preocupantes, além de os objetos, em terra, se tornarem lixo espacial.

A distância entre a cidade de Jacareacanga e a de Itaituba é de 393 km. Os fragmentos espaciais cairam numa área de estrada descampada, no sentido de Jacareacanga.