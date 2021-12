Forças de segurança registram domingo tranquilo em Salinópolis

Com uma estrutura composta de tecnologia, adequada aos profissionais e instalado na Praia do Atalaia, a mais frequentada do nordeste do Pará, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), está em pleno funcionamento na Operação Boas Festas 2021, que mobiliza mais de mil profissionais do Sistema de Segurança Pública em todas as regiões.

A operação visa potencializar as ações de segurança e de defesa social no mês de dezembro, para garantir no período das festas de final de ano tranquilidade à população que se desloca para o interior do Estado, mantendo a mesma eficiência nas ações desenvolvidas na Região Metropolitana de Belém.

Com a preamar as 12h17, agentes do Detran interditaram a via que dá acesso à praia, para que veículos não fossem estacionados na areia e acabassem levados pela maré.

O movimento de pessoas na Praia do Atalaia neste final de semana foi considerado tranquilo. “A Segup continua dando suporte pra toda e qualquer pessoa que possa precisar dos órgãos de segurança. Mas esse primeiro final de semana foi bem aquém das nossas expectativas em relação ao público. Mesmo tendo um baixo deslocamento de pessoas para o município, os órgãos de segurança pública estão aqui a postos, para dar segurança e atender qualquer eventualidade", afirmou o major Celton de Jesus, do Núcleo de Planejamento Operacional da Segup.

Decreto

Além das ações rotineiras de prevenção e repressão à violência, é realizado diuturnamente o reforço à fiscalização das normas para evitar a Covid-19, determinadas em decreto governamental.

A Operação Boas Festas foi iniciada no dia 3 de dezembro e será encerrada em 3 de janeiro, com o monitoramento do fluxo de retorno a Belém. A ação contará com um reforço no efetivo de mais de 1,5 mil agentes, nos municípios mais frequentados, além do efetivo local.

A Operação é realizada de forma conjunta por integrantes dos órgãos do Sistema de Segurança Pública: Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Centro Integrado de Operações (Ciop), Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), grupamentos Aéreo e Fluvial (Graesp e Gflu), Guarda Municipal de Belém e Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), além de órgãos municipais de segurança dos demais municípios.